В портах Украины застряли миллионы тонн зерна

В ООН заявили о застрявших в портах Украины 4,5 млн тонн зерна, которые невозможно вывезти

В украинских портах застряли почти 4,5 миллиона тонн зерна, их не могут вывезти из страны. Об этом заявил директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик, передает ТАСС.

Как рассказал Фрик в интервью агентству DPA, проблема заключается в том, что морские пути и выходы из гаваней заблокированы. «Голод не может быть оружием ни в экономическом, ни в военном плане», — подчеркнул он и призвал обеспечить продуктами украинцев и возобновить поставки продовольствия из страны в другие государства, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

Ранее глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире. Такой прогноз Дунъюй объяснил снижением продовольственной безопасности и доступности топлива для населения на фоне российской спецоперации на Украине. В особенности кризис губителен для самых бедных слоев населения и может привести к росту числа «недоедающих людей» уже в 2022 году, предупредил он.