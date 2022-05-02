Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В портах Украины застряли миллионы тонн зерна

В ООН заявили о застрявших в портах Украины 4,5 млн тонн зерна, которые невозможно вывезти

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В украинских портах застряли почти 4,5 миллиона тонн зерна, их не могут вывезти из страны. Об этом заявил директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик, передает ТАСС.

Как рассказал Фрик в интервью агентству DPA, проблема заключается в том, что морские пути и выходы из гаваней заблокированы. «Голод не может быть оружием ни в экономическом, ни в военном плане», — подчеркнул он и призвал обеспечить продуктами украинцев и возобновить поставки продовольствия из страны в другие государства, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

Ранее глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире. Такой прогноз Дунъюй объяснил снижением продовольственной безопасности и доступности топлива для населения на фоне российской спецоперации на Украине. В особенности кризис губителен для самых бедных слоев населения и может привести к росту числа «недоедающих людей» уже в 2022 году, предупредил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об эвакуации 80 гражданских с «Азовстали»
Появились фото «жутких» последствий столкновения Акинфеева с соперником
В портах Украины застряли миллионы тонн зерна
Зеленский обиделся на Турцию из-за российских туристов
«Чудесное исцеление» женщины в Москве рассмешило россиян
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за газ
Лавров обвинил западные СМИ в искажении его слов о ядерной войне
Кинолог назвал меры безопасности при поездке на дачу с собакой
Лавров прокомментировал возможный срок окончания спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.