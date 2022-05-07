Нарколог дал рекомендации о поездке за рулем на следующий день после застолья

Психиатр-нарколог Ковтун: чтобы снизить воздействие алкоголя, следует пить больше жидкости

Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал, как обезопасить себя при поездке за рулем на следующий день после застолья. Его слова передают «Известия».

Ковтун заявил, что для снижения воздействия алкоголя на организм следует пить вместе с ним больше жидкости: обычной воды, натуральных соков, морсов или компотов. Так, концентрация этилового спирта в организме будет ниже, а степень опьянения ослабится.

Также можно купить алкотестер и проводить самостоятельные проверки, рекомендовал специалист. Нетрезвым считается водитель, у которого в литре выдыхаемого воздуха содержится более 0,16 мг этилового спирта. Если бытовой алкотестер покажет такую цифру — лучше отложить поездку. Подобные устройства продаются в магазинах бытовой электроники и на интернет-площадках. Кроме того, существуют ииммунохроматографические тесты, которые определяют спирт в слюне, уточнил Ковтун. Такие тест-полоски не дают конкретных цифр, но показывают наличие или отсутствие алкоголя в организме человека. Такие устройства заметно дешевле алкотестеров, отметил врач.

Ранее терапевт клинической больницы, заместитель главного врача по медицинской части «РЖД-Медицина» Иваново Антон Арсеньев оценил влияние алкоголя на состояние водителя за рулем. По его словам, спиртное снижает концентрацию водителя и притупляет его бдительность, а также замедляет скорость реакции на дороге. Российский медик подчеркнул, что даже минимальная доза алкоголя вредна для нервной системы и может стать причиной аварии.

