Врач оценил влияние алкоголя на состояние водителя за рулем

В медицинском и научном сообществах принято считать, что безопасного уровня алкоголя в крови не существует. Так влияние спиртного на состояние находящихся за рулем оценил в беседе с «Известиями» терапевт клинической больницы, заместитель главного врача по медицинской части «РЖД-Медицина» Иваново Антон Арсеньев.

По его словам, спиртное снижает концентрацию водителя и притупляет его бдительность, а также замедляет скорость реакции на дороге. Российский медик подчеркнул, что даже минимальная доза алкоголя вредна для нервной системы и может стать причиной аварии.

«Мы, медики, в целом будем подходить к теме с позиции формирования экосистемы полезных привычек, которая должна начинается с отказа от алкоголя и курения, а далее человека нужно стимулировать на внимательное отношение к своему здоровью», — добавил он.

Ранее стало известно, что заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей.

Комментируя данную инициативу, автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что снижение максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей не поможет в борьбе с пьянством за рулем. По словам эксперта, ситуация на дорогах во многом зависит от культуры вождения и сознательности автовладельцев, а не от количестве разрешенных промилле в крови.