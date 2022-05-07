Депутат рассказал о будущем освобожденных от националистов регионов Украины

Депутат Шеремет заявил, что будущее освобожденных регионов Украины связано с Россией

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал о будущем регионов Украины, освобожденных от националистов. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Шеремета, будущее этих территорий неразрывно связано с Россией. «Они будут находиться под протекторатом России и ее надежной защитой. Никто не допустит возвращения украинских нацистов», — заявил он. Экономическая интеграция освобожденных регионов позволит в разы сократить время их восстановления и развития, добавил депутат.

