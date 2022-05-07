Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Депутат рассказал о будущем освобожденных от националистов регионов Украины

Депутат Шеремет заявил, что будущее освобожденных регионов Украины связано с Россией

Фото: РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал о будущем регионов Украины, освобожденных от националистов. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Шеремета, будущее этих территорий неразрывно связано с Россией. «Они будут находиться под протекторатом России и ее надежной защитой. Никто не допустит возвращения украинских нацистов», — заявил он. Экономическая интеграция освобожденных регионов позволит в разы сократить время их восстановления и развития, добавил депутат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области заявили о намерении войти в состав России
Депутат рассказал о будущем освобожденных от националистов регионов Украины
Московский шаурмист рассказал о гордости за профессию
Названы страны-кандидаты на прекращение поставок газа из России
Илон Маск поделился планами на Twitter
Под Херсоном задержали глумившихся над телами российских солдат мародеров
Стало известно о неуязвимости российских беспилотников для украинских военных
США обвинили Россию в применении химического оружия в Сирии
Премьер Финляндии назвала сроки отказа от российских энергоресурсов
Оценены убытки западных банков в случае ухода из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.