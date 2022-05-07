Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СК завел дело о геноциде из-за массового захоронения в Подмосковье

СК завел дело о геноциде в годы войны после обнаружения захоронения в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны после обнаружения массового захоронения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации следствия, с октября по ноябрь 1941 года офицеры и солдаты немецкого гарнизона в селе Микулино Лотошинского района Московской области совершили убийство более 500 пациенток местной психбольницы. Предположительно женщины скончались из-за уморения голодом, замораживания, отравления ядами и газом, а также расстрела.

В ведомстве подчеркнули, что считают необходимым продолжить работу по установлению всех виновных и сделают все возможное для расследования всех фактов геноцида народов Советского Союза. «Вне зависимости от того, живы преступники или нет, мы примем меры для того, чтобы назвать их имена», — сказано в сообщении.

Захоронение, о котором идет речь, было обнаружено подмосковными поисковиками 2 мая.

Аналогичное массовое захоронение было найдено летом прошлого года в деревне Борки Невельского района Псковской области. Сообщалось, что в земле могут находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в 1941-1943 годах немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине освободили 11 российских моряков
СК завел дело о геноциде из-за массового захоронения в Подмосковье
Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В Госдуме отвергли необходимость вводить четырехдневную рабочую неделю
Россияне начали массово отменять бронирования в отелях Крыма
Москвичам рассказали о погоде в первый день длинных выходных
В Евросоюзе предложили лишить Сербию финансовой помощи за поддержку России
Педагог назвала простые способы развить детскую моторику дома
Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» выйти вперед в серии с «Сент-Луисом»
В Японии заявили о возможном запуске баллистической ракеты КНДР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.