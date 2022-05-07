СК завел дело о геноциде из-за массового захоронения в Подмосковье

СК завел дело о геноциде в годы войны после обнаружения захоронения в Подмосковье

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны после обнаружения массового захоронения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации следствия, с октября по ноябрь 1941 года офицеры и солдаты немецкого гарнизона в селе Микулино Лотошинского района Московской области совершили убийство более 500 пациенток местной психбольницы. Предположительно женщины скончались из-за уморения голодом, замораживания, отравления ядами и газом, а также расстрела.

В ведомстве подчеркнули, что считают необходимым продолжить работу по установлению всех виновных и сделают все возможное для расследования всех фактов геноцида народов Советского Союза. «Вне зависимости от того, живы преступники или нет, мы примем меры для того, чтобы назвать их имена», — сказано в сообщении.

Захоронение, о котором идет речь, было обнаружено подмосковными поисковиками 2 мая.

Аналогичное массовое захоронение было найдено летом прошлого года в деревне Борки Невельского района Псковской области. Сообщалось, что в земле могут находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в 1941-1943 годах немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.