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В США раскрыли местоположение базы для слежки за российским флотом

Ветеран НАТО заявил, что США используют военную базу в Исландии для слежки за ВМФ России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу раскрыл местоположение американской базы, которая используется для слежки за Военно-морским флотом (ВМФ) России. По его словам, она находится в городе Кеблавик в Исландии. Об этом Атламазоглу написал в статье для 19Fortyfive.

Во времена холодной войны база в Исландии была ключевым опорным пунктом для охоты на советские атомные подлодки в Атлантическом океане, утверждает ветеран НАТО. После распада СССР Кеблавик временно опустел, но Пентагон принял решение отремонтировать его в 2017 году, выделив на это 22 миллиона долларов. В апреле Шестой флот США провел там учения Northern Viking 22.

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Сейчас база играет важную роль в наблюдении за Северным флотом — крупнейшим соединением ВМФ России, заявил Атламазоглу. Кроме того, она является плацдармом для освоения богатых ресурсов Арктики, считает он — в регионе расположены залежи газа, нефти и других полезных ископаемых.

В апреле стало известно, что секретная мониторинговая служба НАТО начала работать в Одессе и отслеживать корабли ВМФ России. По данным источника РИА Новости в силовых ведомствах и его информатора в украинских войсках, работники службы оснащены оборудованием, позволяющим определить точные координаты любого судна в акватории Черного моря в радиусе 200 километров.

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Алевтина Запольская
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