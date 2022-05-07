В Херсонской области заявили о стремлении стать частью России

Зампред Херсонской области заявил, что регион будет стремиться стать частью России

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России в будущем. Его слова передает РИА Новости.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — заявил Стремоусов. По его словам, «никто ни к чему не будет принуждать», однако «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».

Зампред добавил, что власти Херсонской области готовы обратиться к России с вопросом о включении региона в состав страны. «Но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области приняли решение вернуть герб времен нахождения региона в Российской империи. В щите с золотым полем будет изображен черный двуглавый коронованный орел, который держит в лапах лавровую ветвь и пламя. На груди птицы будет находиться золотой крест в голубом щитке.