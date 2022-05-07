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Губернатор Курской области объяснил выстрелы в приграничных районах

Губернатор Курской области Старовойт заявил, что в регионе не ведутся боевые действия

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Боевые действия не ведутся на территории Курской области, угрозы для жизни ее жителей отсутствуют, заявил губернатор региона Роман Старовойт. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале в субботу, 7 мая.

«Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории», — объяснил Старовойт.

Ранее в субботу сообщалось, что жители Белгорода и близлежащих районов рассказали о громких хлопках в городе. Хлопки в центре региональной столицы были настолько сильными, что дрожали окна домов.

1 мая стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожного моста близ села Русская Конопелька в Курской области.

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Евгений Шульгин
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