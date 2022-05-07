Жители Белгорода услышали громкие хлопки

Жители Белгорода рассказали о громких хлопках и дрожащих стеклах в городе

Жители Белгорода и близлежащих районов рассказали о громких хлопках в городе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что хлопки в центре города были настолько сильными, что дрожали окна домов.

6 мая в Белгороде также раздавались хлопки. Власти объяснили громкие звуки в небе работой Воздушно-космических сил России. Граждан призвали не беспокоиться о безопасности.

3 мая очевидцы в Белгороде рассказали о похожем на взрыв звуке, раздавшемся в центре города. Сразу после громкого хлопка в небе на улицах сработали автомобильные сигнализации. Позднее руководитель пресс-службы губернатора области Иван Брызгалин сообщил, что в регионе сработали системы ПВО.