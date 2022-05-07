Минобороны России заявило об уничтожении до 210 националистов

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении до 210 украинских националистов

Министерство обороны России сообщило, что «в результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники» Украины. Об этом рассказал в субботу, 7 мая, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Конашенков.

Ранее он заявил, что в районе острова Змеиный российские военные сбили бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата Украины.

Всего в течение дня российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 26 военных объектов противника, утверждают в Минобороны. В это число входят две точки управления, 21 район сосредоточения военной техники и личного состава ВСУ, два склада с боеприпасами и артиллерийская батарея.