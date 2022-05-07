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Минобороны России заявило об уничтожении до 210 националистов

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении до 210 украинских националистов

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что «в результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники» Украины. Об этом рассказал в субботу, 7 мая, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Конашенков.

Ранее он заявил, что в районе острова Змеиный российские военные сбили бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата Украины.

Всего в течение дня российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 26 военных объектов противника, утверждают в Минобороны. В это число входят две точки управления, 21 район сосредоточения военной техники и личного состава ВСУ, два склада с боеприпасами и артиллерийская батарея.

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Алевтина Запольская
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