В России назвали «фирменный прием США»

Депутат Слуцкий назвал фирменный прием США после заявления госсекретаря Блинкена о России

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот обвиняет Россию в попытках «исказить историю».

По словам политика, обвинение других в том, в чем Соединенные Штаты «погрязли с головой» является фирменным приемом американских властей. Он добавил, что США «остаются во главе империи лжи».

Слуцкий также отметил, что Россия всегда будет стоять на стороне исторический правды. Он подчеркнул, что Вашингтон пытался замалчивать решающую роль СССР в разгроме фашисткой Германии. При этом фактически поощрялась русофобия в Прибалтике и Восточной Европе, «где проводились марши подсобников нацистов», сказал депутат.

Также он отметил, что в этих странах вводились запреты на георгиевские ленты и «лилась ложь о "советской оккупации"».

Ранее Блинкен заявил, что Россия сегодня пытается исказить историю и тем самым «оправдать» проведение специальной операции на Украине. В письменном заявлении, подготовленном в честь 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе, он также выразил слова поддержки людям, которые готовятся к празднованию памятной даты. Блинкен заявил о «стойкости и решимости всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами».