Розенбаум назвал российский шоу-бизнес цирком

Александр Розенбаум раскритиковал современный отечественный шоу-бизнес, назвав его цирком

Народный артист России Александр Розенбаум раскритиковал современный отечественный шоу-бизнес, назвав его цирком. Интервью с певцом и композитором появилось на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Это же цирк, просто цирк вообще. Как сказал мой друг [актер и певец] Вахтанг Кикабидзе: "У нас в стране звезд нету, одни звездуны и звездуньи!"» — заявил Розенбаум.

Артист подчеркнул, что никогда не считал народ толпой, а себя — выше своих слушателей. «У нас сейчас на паре конкурсов че-то там спел, где-то чего-то сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении. Где-нибудь ляпнет какую-нибудь херню — "гениально!"» — возмутился он.

Розенбаум отметил, что, по его мнению, «людям сегодня нужно не развлекалово, а честный разговор». «Лжи очень много. Очень много лжи и недоговоренности. Поэтому с людьми нужно разговаривать, проговаривать и рассказывать, то что у тебя на душе. Никто не отменял правды, никто не отменял человеческого обращения друг с другом», — сказал певец.

В апреле Розенбаум отозвал поданную в Законодательное собрание Санкт-Петербурга заявку с его кандидатурой на присвоение звания почетного гражданина города. Он не стал раскрывать причины отзыва.