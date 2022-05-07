Postimees: эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге

Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге, в конфликт пришлось вмешаться полиции. Об этом пишет Postimees со ссылкой на французские СМИ.

Ссора началась рано утром в четверг, 5 мая, между депутатами Европарламента от Эстонии Рихо Террасом и Яаком Мадисоном и охранником ночного клуба в Страсбурге. Он попросил группу людей, в том числе Терраса и Мадисона, составить верхнюю одежду в гардеробе и заплатить за это. Один из эстонцев, чья личность не раскрыта, якобы высказал расистские заявления в адрес охранника.

Сотрудники ночного клуба вызвали полицию. Эстонцы подчеркивали, что обладают депутатской неприкосновенностью. Охранник и сотрудник полиции подали жалобу, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

Как заявил Террас порталу эстонского телерадиовещания ERR, никаких расистских высказываний в ходе инцидента не звучало, и он сам вызвал полицию, которая чрезмерно отреагировала на этот инцидент. Он выразил сожаление из-за того, что «вся ситуация обросла утверждениями, оценками и толкованием, которых просто не было», приводит слова евродепутата РИА Новости.

Ранее неизвестные устроили драку в ресторане в столице Германии, в результате которой пострадали четыре человека. По словам очевидцев, в драке участвовали в том числе дипломаты из стран Восточной Европы. Отмечается, что конфликт начал 80-летний мужчина. Несколько человек получили травмы, двоих мужчин в возрасте 43 и 55 лет и 39-летнюю женщину доставили в больницу. Один пострадавший получил резаную рану.