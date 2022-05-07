В Иркутской области загорелись школа и жилые дома

Более шести жилых домов и школа загорелись в Иркутской области

В Иркутской области загорелись более шести жилых домов и школа. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 7 мая.

Глава области уточнил, что шесть жилых домов и учебное заведение загорелись в селе Половино-Черемхово Тайшетского района. По его словам, причина пожара пока не установлена. «Работают дознаватели. Главное, что нет жертв. Местные власти разворачивают пункты временного размещения», — отметил Кобзев.

«Все осложняется погодными условиям: сильный ветер и плюс 24 градуса. Предварительные данные по причинам разнятся», — написал он. Еще несколько домов загорелись в садоводстве «Маргудон» в Братском районе, сообщил губернатор, добавив, что в результате пожара также никто не пострадал.

Ранее в субботу стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Накануне режим ЧС из-за разрастающихся пожаров ввели в Курганской области. О введении режима чрезвычайной ситуации также объявили на территории всей Омской области, в Абакане и других городах страны.