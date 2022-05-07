Рогозин обвинил генсека НАТО в лицемерии

Рогозин назвал генсека НАТО Столтенберга лживым и лицемерным за слова о поддержке Украины

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга лицемером из-за его слов о поддержке Украины. Заявление он опубликовал с своем Telegram-канале.

«НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта, нужно избегать распространения боевых действий на другие страны — лицемерный и лживый генсек НАТО Йенс Столтенберг», — обвинил Рогозин генсека.

Ранее Столтенберг заявил в интервью газете Welt am Sonntag, что Североатлантический альянс поддерживает Украину, однако при этом не собирается становиться стороной конфликта. Кроме того, он отметил, что НАТО нарастит количество войск и техники на восточном направлении для защиты государств-членов.

6 мая стало известно, что Украина, Швеция и Финляндия примут участие в заседании начальников генштабов НАТО, которое пройдет 19 мая. Кроме того, в мероприятии примут участие представители стран-партнеров альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона. Одна из сессий мероприятия будет полностью посвящена российской специальной военной операции на Украине.