Немцы оказались не готовы платить за санкции ЕС против России

Civey для Die Welt: 46% немцев оказались не готовы платить за санкции Евросоюза против РФ

Почти половина жителей Германии оказались не готовы платить за санкционную политику Евросоюза против России. Соответствующие данные раскрыл аналитический центр Civey для канала Die Welt.

Так, 46 процентов населения сообщили о нежелании платить за санкции, жертвуя личным финансовым положением. По данным опроса, немцы также считают необходимым, чтобы затраты на санкции покрывали компании, которые получают прибыль из-за событий на Украине.

64 процента респондентов поддержали идею ввести дополнительные налоги для фирм, получающих выгоду из-за кризиса на Украине. Опрос также показал, что половина жителей Германии вынуждены экономить на продовольствии и энергоносителях.

Ранее федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило немцев, что с начала 2021 года в четыре раза выросли оптовые цены на электроэнергию, а на газ — почти в пять раз. Затраты поставщиков на закупки повысились в последние несколько месяцев. «Однако чем дольше уровень цен будет оставаться высоким, тем больше оптовые цены будут отражаться в тарифах, а также будут влиять на них в долгосрочной перспективе», — заявила Андреэ.