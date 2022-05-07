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Немцы оказались не готовы платить за санкции ЕС против России

Civey для Die Welt: 46% немцев оказались не готовы платить за санкции Евросоюза против РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Почти половина жителей Германии оказались не готовы платить за санкционную политику Евросоюза против России. Соответствующие данные раскрыл аналитический центр Civey для канала Die Welt.

Так, 46 процентов населения сообщили о нежелании платить за санкции, жертвуя личным финансовым положением. По данным опроса, немцы также считают необходимым, чтобы затраты на санкции покрывали компании, которые получают прибыль из-за событий на Украине.

64 процента респондентов поддержали идею ввести дополнительные налоги для фирм, получающих выгоду из-за кризиса на Украине. Опрос также показал, что половина жителей Германии вынуждены экономить на продовольствии и энергоносителях.

Ранее федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило немцев, что с начала 2021 года в четыре раза выросли оптовые цены на электроэнергию, а на газ — почти в пять раз. Затраты поставщиков на закупки повысились в последние несколько месяцев. «Однако чем дольше уровень цен будет оставаться высоким, тем больше оптовые цены будут отражаться в тарифах, а также будут влиять на них в долгосрочной перспективе», — заявила Андреэ.

Марина Совина
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