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Бывший депутат Рады предсказал ликвидацию Зеленского западными спецслужбами

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что спецслужбы Запада займутся ликвидацией Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предсказал ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского западными спецслужбами в ходе разговора с изданием URA.RU.

По мнению Журавко, Зеленского «в любом случае ждет трибунал». «В другом случае, его свои же, то есть те, которые вели его на убой, завалят где-то в Европе или Америке. Он своей смертью не умрет. Это сделают любые спецслужбы, которые находятся в Англии или на Западе», — заявил он.

При этом экс-депутат считает, что президент Украины решил стать заложником Запада самостоятельно. Он подчеркнул, что если Зеленский пойдет на конфликт с Россией и дальше, то «Украине как стране конец». «Если у Зеленского что-то в голове клацнет, и он скажет, что полная капитуляция, прекратит выполнять команды заокеанских псов, значит Украина в какой-то части сохранится», — сказал Журавко.

Ранее Алексей Журавко заявил, что президент страны Владимир Зеленский желает «стереть Херсон с лица земли». Бывший депутат указал на ежедневные обстрелы города и окрестностей Вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны Николаева, назвав регион «подопытным кроликом» для них.

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Марина Совина
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