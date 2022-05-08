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Аксенов заметил рост желающих войти в Крым российских банков

Аксенов заявил о росте числа российских банков и компаний, которые желают войти в Крым

Фото: страница Сергея Аксенова во «ВКонтакте»

Российских компаний, в том числе банков, которые хотят войти в Крым, становится все больше. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент российских компаний, желающих зайти в Крым для работы и продвижения бизнеса, достаточно много. При этом пока Аксенов не готов сказать, будут ли там все большие компании, однако позитивная динамика есть.

Как отметил глава Крыма, на протяжение последних восьми лет решение о работе в этом регионе отдельных структур принималось, исходя из «экономической целесообразности». «Мы входили в положение, понимали, что есть политические цели, а есть экономические», — пояснил Аксенов и добавил, что все риски для компаний просчитывались и принимались.

«Все действовали по возможности», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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