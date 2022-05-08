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Китайским детям запретили смотреть трансляции блогеров по ночам

Bloomberg: власти КНР запретили детям до 16 лет смотреть трансляции блогеров после 22:00

Фото: Aly Song / Reuters

Власти Китая запретили подросткам младше 16 лет смотреть трансляции блогеров после 22:00 и отправлять им виртуальные подарки на стримминговых площадках. Соответствующее ограничение ввело в субботу, 7 мая, Государственное управления радио и телевидения Китая, пишет агентство Bloomberg.

По оценке регулятора, работа платформ, на которых проводятся стримы, привела к тому, что физическому и психическому здоровью несовершеннолетних был нанесен серьезный ущерб.

Согласно новым правилам, онлайн-платформы для прямой трансляции должны запретить детям отправлять донаты во время стримов. Кроме того, несовершеннолетние пользователи больше не смогут смотреть стримы в ночное время.

В сентябре прошлого года китайским детям младше 14 лет ограничили время использования TikTok до 40 минут в день. Сейчас пользователи данной возрастной категории могут сидеть в популярном приложении только 40 минут в день в любое время с 6 до 22 часов. В остальное время платформа недоступна.

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Марина Совина
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