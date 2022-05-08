В Белоруссии назвали сроки достижения договоренностей о цене на газ с Россией

Минэнерго Белоруссии заявило, что Минск намерен договориться с РФ о цене на газ к августу

Министерство энергетики Белоруссии назвало сроки достижения договоренностей о цене на газ с Россией в 2023 году. Как сообщил глава ведомства Виктор Каранкевич, Минск намерен договориться с Москвой к августу, а к июлю планируется определить принципы функционирования объединенного газового рынка в Союзном государстве, передает ТАСС со ссылкой на его интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Формирование цены на природный газ на следующий год, 2023 год. Работа здесь должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов», — указал министр.

Каранкевич добавил, что в настоящее время был подготовлен и утвержден план мероприятий по формированию общего рынка газа, создана белорусско-российская рабочая группа.

Всего определено три круга вопросов. Первый из них, цена на газ для Белоруссии в 2022 году, уже решен, второй — стоимость топлива в 2023 году, третий — принципы функционирования объединенного газового рынка — находится в работе, до 1 июля Минск должен подготовить соответствующие предложения и согласовать их.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил переход на расчеты за российские энергоносители в рублях и подчеркнул, что давно этого требовал. «Нас не напрягают российские рубли. Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро», — сказал глава государства.

