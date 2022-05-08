Во Франции отметят годовщину Победы над фашизмом

Во Франции пройдет серия мероприятий в честь 77-й годовщины Победы над фашизмом

Во Франции пройдет серия мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы над фашизмом в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, торжества начнутся в Париже в 11:00 по местному времени, их возглавит президент страны Эмманюэль Макрон в сопровождении премьер-министра республики Жана Кастекса и министра вооруженных сил Флоранса Парли. Президент возложит цветы к мемориалу лидеру французского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны и основателю Пятой республики Шарлю де Голлю.

После этого Макрон направится по Елисейским полям к Могиле Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой, где вместе с членами правительства почтет минутой молчания память погибших в годы войны.

Ранее стало известно, что сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине. Утверждение законопроекта, запрещающего празднование Дня Победы, прошло за сутки. Теперь 9 мая станет траурным днем, запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты. Аналогичное решение предлагают принять и литовские депутаты, обвинившие Россию в «геноциде» украинского населения.