Россиянам назвали безопасный способ удаления клеща в домашних условиях

Врач Каган посоветовал отказаться от вазелина и спичек при самостоятельном удалении клеща

При самостоятельном удалении клеща с тела стоит отказаться от таких народных методов, как вазелин и горящие спички. Безопасный способ снять паразита с тела в домашних условиях назвал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган, пишет «Газета.ру».

Врач посоветовал крепко захватить клеща за голову или рот пинцетом и тянуть, пока насекомое не отпустит кожу. При этом части паразита могут остаться в коже, но позже они из нее выйдут сами. Каган подчеркнул, что крутить и раскачивать клеща в разные стороны нельзя.

Далее необходимо промыть место укуса и руки водой с мылом, добавил медик. Также можно использовать спирт.

По словам Кагана, использование спичек и вазелина только усугубит ситуацию. «Эти методы не удаляют клеща с кожи и могут заставить его зарыться глубже и выделить больше слюны, что повышает вероятность передачи болезни», — пояснил он.

Если клещ остался незамеченным, на теле человека может появиться сыпь, добавил врач. В таком случае он советует незамедлительно обратиться в больницу. У пострадавшего также может появиться лихорадка, усталость, боль в мышцах, суставах и в голове.

«Большинство укусов клещей безвредны и не требуют лечения. Но некоторые могут переносить вредные микробы, вызывающие такие заболевания, как болезнь Лайма и клещевой энцефалит», — подчеркнул Каган.

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