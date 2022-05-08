Пленный полковник ВСУ призвал Киев пойти на уступки

Пленный полковник ВСУ: Киев мог бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт с Россией

Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт с Россией. Об этом заявил пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Дмитрий Кормянков, свидетельствуют кадры его показаний, которые записаны в одном из населенных пунктов ДНР и оказались в распоряжении РИА Новости.

Военный подчеркнул, что, по его мнению, конфликт возможно решить благодаря политическим решениям, а не военным путем. В частности, по его словам, речь может идти о «режиме без НАТО и гарантии о ненападении».

«Это основные моменты, ключевые. Только гарантии с таких сторон, которые смогли бы это дело подтвердить и смогли бы…» — заметил Кормянков.

Пленный также сообщил, что не поддерживает нацизм и не воспринимает нацистскую символику.

Отмечается, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск, в том числе Кормянков, оказался в плену после попытки выйти с завода «Азовмаш». Военные уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.