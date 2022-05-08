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Минобороны России сообщило об уничтожении ряда объектов на Украине

Представитель Минобороны России Конашенков сообщил об уничтожении корвета ВМС Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На Украине уничтожен ряд объектов, в том числе корвет ВМС Украины в районе Одессы. Также поражены места сосредоточения «живой силы». Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, по его словам, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России уничтожили командный пункт механизированной бригады в Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» (находится в Одесской области).

Также российское военное ведомство сообщило о поражении 415 районов, где находились украинские военнослужащие. Поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, утверждает Конашенков.

Он также заявил, что российские военные сбили еще два бомбардировщика Су-24 и вертолет Ми-24, что произошло в течение ночи вблизи острова Змеиный.

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Платон Щукин
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