Оценено влияние параллельного импорта на цены на технику

Глава Telecom Daily Кусков спрогнозировал подорожание техники при параллельном импорте

При легализации параллельного импорта цены на технику могут возрасти по сравнению с тем уровнем, который установился до конца февраля. Об этом пишет Forbes со ссылкой на оценки аналитиков.

При том по сравнению с уровнем, отмечавшимся месяц назад, стоимость может снизиться в силу текущего укрепления рубля, прогнозирует глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Однако в целом на ценах скажется необходимость ввозить технику через другие государства, считает он. Речь может идти о подорожании в 15-20 процентов по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине.

Как полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, возить товары будут через Казахстан, Китай, в меньшей степени через Армению и Киргизию. «Товар придется доставлять сначала в одну страну, а из нее перевозить его в Россию», — предполагает он.

Источник Forbes, близкий к продавцам техники и электроники, предполагает, что дополнительная «наценка» на товары составит от 5 до 30 процентов в зависимости от конкретной продукции. По его словам, цена будет складываться из стоимости ввоза продукции в страну (включая расходы на логистику). По мнению Бурмистрова, ретейлеры, вероятно, будут искать партнеров-дистрибьюторов, готовых взять на себя часть трат.

Документ, разрешающий параллельный импорт — поставки без разрешения правообладателя — был подписан главой правительства России Михаилом Мишустиным в конце марта. Список товаров утвердили 6 мая.