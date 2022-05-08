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Мэра российского города задержали после масштабных пожаров

СКР сообщил о задержании главы города Называевск в Омской области после масштабных пожаров

Фото: СК РФ по Омскаой области

В Омской области задержан глава города Называевск Виктор Лупинос. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону. Задержание состоялось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения норм противопожарной безопасности, приведшего к масштабным пожарам в городе, говорится в разъяснениях СК.

Следствие считает, что мэр Называевска не смог обеспечить выполнение правил противопожарного режима, что повлекло за собой серьезные последствия: в результате пожара уничтожено не менее 100 строений.

Лупиносу предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

О том, что в Называевском районе Омской области загорелись десятки домов, сообщалось 6 мая. Ранее там началась пыльная буря со штормовым ветром.

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Платон Щукин
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