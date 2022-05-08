В Донбассе нашли квартиру с оружием НАТО

В Рубежном военные ЛНР нашли квартиру с оружием НАТО

Квартиру, которую украинские силовики переоборудовали под огневую точку, с оружием НАТО внутри, нашли военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в освобожденном городе Рубежное в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это была огневая точка националистов. Зашли в квартиру чью-то и сделали из нее огневую точку. Вели огонь по направлению улицы, дороги», — сообщил военный Народной милиции республики.

Он пояснил, что отходя, силовики Украины оставили в квартире большое количество оружия образца НАТО, в числе которых польские ручные противотанковые гранатометы РПГ-76, гранатометы «Матадор», разработанные в Израиле, шведские гранатометы АТ-4, гранатомет М-72, произведенный в США, испанский гранатомет С-90, а также мины калибром 60 мм из в Сербии.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции, целью которой, по его утверждению, должны стать «демилитаризация и денацификация» Украины. Москва подчеркивала необходимость защиты ДНР и ЛНР.