Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Португалия направит Украине тяжелые вооружения

SOL: Португалия направит в качестве военной помощи Украине 15 БТР и 5 гаубиц

Фото: Allied Joint Force Command Brunssum / Wikimedia

Власти Португалии решили направить Украине тяжелые вооружения — 15 бронетранспортеров (БТР) и пять гаубиц, сообщает издание Nascer do SOL со ссылкой на источник в министерстве обороны.

Речь идет о БТР M113 американского производства и буксируемых гаубицах калибром 15,5. Кроме того, на Украину будут направлены 50 радиоприемников и некоторые другие виды легкого вооружения.

Бронетранспортеры M113 находятся на вооружении армии Португалии на протяжении последних 30 лет. На их передаче Киеву в последние недели активно настаивал Белый дом.

Ранее о намерении направить на Украину вооружение, в том числе тяжелое, сообщали власти многих стран, входящих в НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Президент Германии заявил о крахе мечты о едином европейском доме
Оценена вероятность распространения оспы обезьян
Стало известно о ранении соратника Кадырова в ЛНР
Доктор Мясников раскрыл два простых правила здорового питания
Грузовик с камнями опрокинулся на соседнее авто на МКАД и попал на видео
Португалия направит Украине тяжелые вооружения
Оценено влияние параллельного импорта на цены на технику
Москвичам напомнили о штрафах за неправильную жарку шашлыка на даче
Альварес отказался признавать поражение в бою с россиянином Биволом
Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались об отказе от королевских титулов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.