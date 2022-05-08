Врач назвал причины появления судорог

Врач Евдокимов сообщил, что судороги могут появиться на фоне развития сахарного диабета

Врач-остеопат Сергей Евдокимов в беседе с URA.RU назвал причины появления судорог. По его словам, они могут появиться на фоне развития сахарного диабета, рассеянного склероза или облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей.

Специалист добавил, что судороги также бывают у людей с варикозной болезнью вен, избыточной массой тела и плоскостопием.

Врач добавил, что самой частой причиной появления судорог является нехватка в организме витаминов и микроэлементов, таких как, магний, кальций или калий.

Евдокимов призвал обращаться к врачу при судорогах, так как это серьезный симптом. «Врач порекомендует сдать общий анализ крови, биохимию крови, еще дополнительные специализированные исследования. При необходимости проводится УЗИ с исследованием внутренних органов», — сказал он.

Раннее в мае врач-невролог Геннадий Жданов предупредил россиян об опасности долгой работы на даче после перерыва на зиму. По его словам, интенсивная физическая нагрузка и резкие движения оказывают негативное влияние на позвоночник, мышцы и сердечно-сосудистую систему.

