Глава СЖР отреагировал на отказ в аккредитации российским журналистам в Каннах

Глава СЖР Соловьев назвал «иезуитским» отказ в аккредитации журналистам из России в Каннах

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал «иезуитским» отказ в аккредитации российским журналистам на Канском кинофестивале. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, журналисты, освещающие культурные события, имеют право не высказываться по политическим вопросам. «Это иезуитский подход. То есть для того, чтобы журналисту, который занимается культурой и кинематографом, приехать на знаменитый кинофестиваль, ему нужно заявить о какой-то политической позиции», — считает Соловьев.

Глава СЖР отметил, что такая ситуация встречается во многих западных странах. При этом на фестивале будут показывать фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», подчеркнул он.

Соловьев добавил, что неоднократно сам был аккредитован на кинофестиваль и раньше с этим проблем у российских журналистов не возникало. Он считает, что жалобы решить ситуацию не смогут. «Можно только выразить сожаление, потому что оргкомитет фестиваля сам решает, кого они приглашают, а кого они не приглашают», — сказал он.

Ранее стало известно, что Каннский фестиваль отказал в аккредитации некоторым журналистам из России, чье мнение по ситуации на Украине не совпадает с позицией организаторов. Об этом сообщило издание The Warp со ссылкой на двух российских сотрудников СМИ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о зеркальном ответе на действия иностранных государств, дискриминирующих и запрещающих российские СМИ. Согласно ему, генпрокурор и его заместители могут получить право признавать недействительными лицензии СМИ, публикующих недостоверные сведения, в том числе фейки о российских вооруженных силах.