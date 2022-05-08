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Председатель бундестага ФРГ прибыла в Киев

Председатель бундестага ФРГ Бас прибыла в Киев почтить память жертв Второй мировой войны

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Председатель бундестага ФРГ Бербель Бас прибыла в Киев. Это следует из сообщения главы протокола бундестага Энрико Бриссы.

«Председатель Бундестага начала свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании, а также проведет политические переговоры», — говорится в заявлении.

Уже известно, что ранее Бас призвали после Киева отправить в Москву, чтобы поддерживать связи с Россией: с соответствующим тезисом выступал глава партии немецких националистов «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

«Бас и [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок должны поддерживать переговорную нить не только с Украиной, но и с Россией. Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву», — указывал он 6 мая.

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Платон Щукин
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