Председатель бундестага ФРГ Бас прибыла в Киев почтить память жертв Второй мировой войны

Председатель бундестага ФРГ Бербель Бас прибыла в Киев. Это следует из сообщения главы протокола бундестага Энрико Бриссы.

«Председатель Бундестага начала свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании, а также проведет политические переговоры», — говорится в заявлении.

Уже известно, что ранее Бас призвали после Киева отправить в Москву, чтобы поддерживать связи с Россией: с соответствующим тезисом выступал глава партии немецких националистов «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

«Бас и [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок должны поддерживать переговорную нить не только с Украиной, но и с Россией. Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву», — указывал он 6 мая.