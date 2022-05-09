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Более двух тысяч человек в ДНР остались без электричества из-за обстрелов

В ДНР заявили, что 2,3 тыс человек остались без энергоснабжения в Горловке из-за обстрелов

Фото: Pixabay

Более двух тысяч человек остались без электричества в Горловке из-за обстрелов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«В Горловке без энергоснабжения остались почти 2 300 абонентов», — указали в штабе.

Министерство угля и энергетики ДНР отметило, что в результате обстрела обесточены 16 трансформаторных подстанций, две школы, детский сад, 2 294 бытовых абонента.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что аварийно-спасательная бригада Горловского РЭС уже работает над устранением последствий.

В конце апреля украинские силовики обстреляли нефтебазу в Донецке. По информации мэра города Алексея Кулемзина, была повреждена одна из емкостей. В результате оказались обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов.

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Марина Совина
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