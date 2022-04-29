Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Обстрел ВСУ повредил нефтебазу в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении нефтебазы в результате обстрела ВСУ

Фото: Jorge Silva / Reuters

Нефтебаза в Донецке повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил мэр столицы Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин, передает ТАСС.

По информации мэра, повреждена емкость на нефтебазе, расположенной по улице Нефтяной. В результате оказались обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте работают сотрудники спасательных ведомств.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска дважды за 10 минут обстреляли город, выпустив 21 снаряд запрещенных калибров 120 и 122 миллиметра, следует из сообщения представительства. До этого ВСУ трижды за ночь обстреливали территорию Донецка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом назвал оставшуюся у США сумму для военной помощи Украине
Санду опровергла слухи о размещении румынских военных в Молдавии
ФСБ обнародовала новые архивные документы о суициде шефа гестапо Мюллера
Аналитик объяснил необходимость «советского» курса рубля в России
Роскомнадзор заблокировал онлайн-энциклопедию искусства Wikiart
Росавиация продлила временный запрет полетов в южные регионы России
Участник X Factor захотел «лисий взгляд» и остался с бороздами на лице
Выгоду самостоятельного ремонта iPhone поставили под сомнение
Тела трех россиян обнаружили в ванне после пожара
Жительница Дагестана рассказала о переехавшей в горы москвичке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.