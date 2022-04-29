Обстрел ВСУ повредил нефтебазу в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении нефтебазы в результате обстрела ВСУ

Нефтебаза в Донецке повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил мэр столицы Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин, передает ТАСС.

По информации мэра, повреждена емкость на нефтебазе, расположенной по улице Нефтяной. В результате оказались обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте работают сотрудники спасательных ведомств.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска дважды за 10 минут обстреляли город, выпустив 21 снаряд запрещенных калибров 120 и 122 миллиметра, следует из сообщения представительства. До этого ВСУ трижды за ночь обстреливали территорию Донецка.