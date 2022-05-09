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Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю»

Президент Турции Эрдоган предложил Евросоюзу написать для себя новую историю

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Евросоюз отошел от своих основополагающих принципов, его внешняя и внутренняя политика определяется краткосрочной выгодой и политикой стран — членов объединения. Об этом заявил президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган.

«Сейчас необходимы солидарность, сотрудничество, как и во времена, когда закладывались основы европейской интеграции. Ситуация на Украине — это трагедия, которая разворачивается в центре Европы на глазах всего мира, которая также является предупреждением для ЕС», — говорится в заявлении президента.

В качестве решения накопившихся проблем Эрдоган предложил «оставить в стороне свои разногласия» и «написать для себя новую историю», необходимость которой возникла на фоне российской военной операции на Украине.

Ранее турецкий президент анонсировал телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган также выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию военного конфликта на Украине.

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Дмитрий Сотак
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