Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Эрдоган заявил, что планирует переговоры по телефону с Путиным на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что планирует поговорить с главой России по телефону на этой неделе. Турецкий лидер также выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию на Украине.

27 апреля турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что встреча Путина и украинского президента Владимира Зеленского может состояться «в ближайшие дни» в Турции. Он отметил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине, в том числе посредничество в переговорах между Москвой и Киевом.

