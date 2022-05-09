Сотни человек эвакуировали из Мариуполя в ДНР
Несколько сотен человек, эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР, передает РИА Новости.
«За минувшие сутки, с 08:00 8 мая до 08:00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей», — говорится в сообщении штаба.
Там также пояснили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 29 562 человека.
Ранее ООН сообщила, что десятки желавших покинуть Мариуполь не смогли уехать и организация продолжит предпринимать усилия, направленные на оказание содействия проведению эвакуации из района Мариуполя. По словам координатора ООН на Украине Оснат Лубрани, организация продолжит взаимодействие с обеими сторонами конфликта, чтобы убедиться, что желающие уехать получили гарантии сделать это безопасно и самостоятельно выбрать направление эвакуации.