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Сотни человек эвакуировали из Мариуполя в ДНР

Более 400 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Несколько сотен человек, эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР, передает РИА Новости.

«За минувшие сутки, с 08:00 8 мая до 08:00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей», — говорится в сообщении штаба.

Там также пояснили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 29 562 человека.

Ранее ООН сообщила, что десятки желавших покинуть Мариуполь не смогли уехать и организация продолжит предпринимать усилия, направленные на оказание содействия проведению эвакуации из района Мариуполя. По словам координатора ООН на Украине Оснат Лубрани, организация продолжит взаимодействие с обеими сторонами конфликта, чтобы убедиться, что желающие уехать получили гарантии сделать это безопасно и самостоятельно выбрать направление эвакуации.

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Марина Совина
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