«Волонтеры Победы» подвели итоги Дня Победы

Более 150 000 Волонтеров Победы организовали и сопроводили ключевые мероприятия Дня Победы

В этом году отмечается 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. И более 150 000 Волонтеров Победы по всей России и странах зарубежья организовали и сопроводили ключевые мероприятия Дня Победы.

По всей стране «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравили участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вручили им памятные подарки и письма Победы, провели концерты под окнами Героев и подарили им праздничное настроение.

«Самая главная задача для нас - подарить нашим ветеранам настоящий праздник. В России сегодня проживает уже менее 23 тысяч фронтовиков, и мы должны успеть поблагодарить каждого из них за то, что победили, за мирное небо, за возможность говорить на родном языке», — сказала руководитель Волонтеров Победы, зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Помимо фронтовиков, добровольцы навестили жителей блокадного Ленинграда, бывших узников нацистских концлагерей, тружеников тыла и детей войны. Поздравления прошли и за рубежом.

«В этот праздничный день особенно важно поддержать ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Сегодня в народных республиках проживают более 458 ветеранов Великой Отечественной войны. Наши добровольцы ведут списки, они постоянно меняются, так как освобождаются новые территории. Мы поздравили ветеранов Донбасса. Многие из них впервые за долгое время надели свои парадные кители, медали в День Победы. Раньше делать это было просто небезопасно», — отметила Занко.

Позаботились также и о ветеранах, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения беженцев. Волонтеры Победы поздравили ныне живущих Героев СССР (их 7 человек) и Героя России, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны.

Добровольцы также исполнили мечты Героев. 8 мая в Москву прибыл ветеран Великой Отечественной войны из Ленинградской области, почетный гражданин Лодейнопольского муниципального района Александр Дмитриевич Дряпин. Сегодня Герой с трибун наблюдал за главным парадом страны.

«Хочу поблагодарить всех, кто помог осуществить мою давнюю мечту - попасть на Парад на Красной площади. В прошлый раз пандемия помешала приехать на Парад, но в этот раз моя мечта осуществилась», — сказал ветеран.

Принимая Парад Победы на Красной площади, встретил свой 96-ой День рождения Николай Петрович Сидоренко из Новгородской области. Попасть на главный парад страны было заветным желанием ветерана. Его исполнили «Волонтеры Победы».

Николай Петрович принимал участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии, Берлина. Победу встретил в Праге. Награжден Орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За Отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Сбылась мечта и ветерана Великой Отечественной войны Горюнова Федора Ивановича. Ветеран провел День Победы в Калининградской области и посетил парад Победы в регионе.

Когда началась война, Федору Ивановичу было 16 лет. На военную службу он был призван в 1943 году. Служил в 1-м Украинском фронте, второй воздушной армии, 202 дивизии, 797 бомбардировочном авиаполку. Принимал участие в боевых вылетах. Победу встретил под Берлином.

В связи с пока еще напряженной эпидемиологической обстановкой в Калининградской области присутствие ветеранов на параде не планировалось, но для Федора Ивановича было сделано исключение. Помимо посещения памятных мероприятий Волонтеры Победы организовали для Героя экскурсионную программу по области.

Волонтеры Победы также сопроводили ключевые мероприятия Дня Победы — парады Победы по всей стране и народное шествие «Бессмертный полк». Более 50 000 добровольцев помогали в навигации участников мероприятий, сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны и создавали праздничное настроение.

В Москве 100 лучших Волонтеров Победы из 80 регионов России помогали в проведении Парада Победы на Красной площади.

«Возможность оказаться 9 мая на главном параде страны – это большая честь. Еще ценнее этот момент становится от того, что рядом с тобой находятся такие же неравнодушные ребята со всей России, которые каждый день совершают добрые дела и сохраняют нашу историю», — сказал Посол Победы от Республики Крым Евгений Хрычев.

3 500 добровольцев помогли в проведении Бессмертного полка в Москве. После двухлетнего перерыва шествие возвращается к традиционному формату, когда миллионы людей выходят на улицы городов, чтобы почтить память Героев, победивших нацизм в годы Великой Отечественной войны. Добровольцы работали на функциях: «Живая цепь», служба поддержки, волонтеры настроения, работа с трибунами, медиа-волонтеры, волонтеры-медики и фото-волонтеры.

Кроме того, Движение провело такие акции, как «Георгиевская ленточка», Международный субботник, «Сад памяти», «Красная гвоздика» и другие памятные мероприятия.

