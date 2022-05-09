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В МИД рассказали про «закон джунглей» в европейской политике

Замглавы МИД Грушко назвал идею Борреля изъять активы России для Украины беззаконием

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля изъять замороженные валютные активы и направить их для восстановления Украины является беззаконием, оно несомненно подорвет доверие России к Европе. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Это разрушение самой основы международных отношений, и эти решения, если они будут приняты, ударят по самим европейцам, по финансовой системе и подорвут доверие к Европе и в целом к Западу, потому что это полное беззаконие», — рассказал дипломат о европейской политике. Грушко назвал эту идею законом джунглей.

Ранее замглавы МИД заявил, что в случае присоединения Финляндии к НАТО Россия не останется безучастной. По его словам, российские военные рассмотрят меры, которые потребуются для обеспечения интересов обороны

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Дмитрий Сотак
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