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В МИД рассказали о реакции на возможное вступление Финляндии в НАТО

Замглавы МИД Грушко: в случае вхождения Финляндии в НАТО Россия не останется безучастной

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В случае присоединения Финляндии к Россия не останется безучастной. Российские военные рассмотрят меры, которые потребуются для обеспечения интересов обороны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны» — сказал он.

По мнению Грушко, вступление Финляндии в НАТО не укрепит страну и альянс.

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Даниил Иринин
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