В МИД рассказали о реакции на возможное вступление Финляндии в НАТО
Замглавы МИД Грушко: в случае вхождения Финляндии в НАТО Россия не останется безучастной
В случае присоединения Финляндии к Россия не останется безучастной. Российские военные рассмотрят меры, которые потребуются для обеспечения интересов обороны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны» — сказал он.
По мнению Грушко, вступление Финляндии в НАТО не укрепит страну и альянс.