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Финляндия заявила о готовности к последствиям вступления в НАТО

Финский министр Туппурайнен заявила, что страна готова к последствиям вступления в НАТО

Фото: Globallookpress.com

Финский министр государственной собственности и отношений с Евросоюзом (ЕС) Тютти Туппурайнен в интервью газете Le Monde заявила, что страна понимает, что ее вступление в НАТО может привести к определенным последствиям, в том числе касающихся отношений с Россией, однако Хельсинки будут к этому готовы.

«Мы не ожидаем военного нападения, но ожидаем какой-то реакции. Мы готовы ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны. Мы, конечно, надеемся, что в этом не будет необходимости, потому что вести себя прилично и в интересах России», — рассказала министр.

Она отметила, что страна вправе сделать собственный выбор, подчеркнув, что если будет принято решение подать заявку на вступление в альянс, то Финляндия «сделает это не против кого-либо».

Ранее журналист Рональд Баразон (Ronald Barazon) предупредил, что Австрия, Швеция и Финляндия, ранее сохранявшие нейтралитет, заблуждаются в том, что членство в НАТО повысит их безопасность. По его словам, после начала специальной операции на Украине три страны захотели «влезть под защитный зонт» и вступить в Североатлантический альянс.

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Марина Совина
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