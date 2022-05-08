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В Германии предупредили о бессмысленности и опасности расширения НАТО

DWN предупредила Австрию, Швецию и Финляндию о бессмысленности вступления в НАТО

Фото: Pixabay.com

Австрия, Швеция и Финляндия, ранее сохранявшие нейтралитет, заблуждаются в том, что членство в НАТО повысит их безопасность, заявил журналист Рональд Баразон (Ronald Barazon) в своей колонке для немецкой газеты Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

По его словам, после начала специальной операции на Украине три страны захотели «влезть под защитный зонт» и вступить в Североатлантический альянс. Автор отметил, что они имеют «иллюзорные надежды» на то, что союзники станут воевать за них. Баразон уточнил, что никто в этих странах не читает договор НАТО. «В уставе НАТО не указано, что за нападением на члена НАТО немедленно следует военный ответ», — предупредил он о бессмысленности и опасности расширения организации.

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В документе сказано, что вопрос оказания помощи союзники решают самостоятельно. К примеру, по словам эксперта, они могут ограничиться советами. Кроме того, членство в альянсе не заменяет собственных усилий по обороне, а лишь дополняет их.

По мнению журналиста из Германии, США больше не хотят быть «мировым жандармом». Он уверен, что американская армия не станет воевать, если нет прямой угрозы США. Баразон напомнил, что во время Второй мировой войны американская сторона вступила в конфликт только после нападения японцев на Перл-Харбор.

«Внезапный энтузиазм нечленов НАТО в отношении оборонительного альянса в принципе совершенно абсурден», — пришел он к выводу. Автор напомнил, что причиной спецоперации на Украине было стремление страны вступить во враждебный Москве Североатлантический альянс.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия собрались вступить в НАТО летом 2022 года.

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Марина Совина
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