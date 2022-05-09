ВКС России в районе Соледара уничтожили американское вооружение

Минобороны: ВКС России в районе Соледара уничтожили вооружение и технику из США

Российская армия в районе населенного пункта Соледар уничтожила доставленные из США на Украину вооружения и технику, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

По словам военного, американское оружие было уничтожено высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

Ракетные войска

В Минобороны добавили, что в районе Соледара ракетными войсками была ликвидирована установка реактивной системы залпового огня «Смерч», а в районе Николаева — зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Генерал-майор представил данные о поражении 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Он также рассказал об уничтожении понтонной переправы украинских войск в районе Чугуева и шести складов ракетно-артиллерийского вооружения около Красной Горки, Верхнекаменки, Маяков (Донецкая народная республика), Новодружеска (Луганская народная республика), Резниково и Николаевки в Харьковской области.

Конашенков добавил, что авиация России нанесла удары и поразила 54 района сосредоточения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военной техники.

Военная помощь

С момента начала специальной операции Вашингтон несколько раз отправлял Украине вооружение. 7 мая стало известно, что США в очередной раз поставят Украине пакет военной помощи на сумму 136 миллионов долларов.

В него войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, США закупят для Украины ручные беспилотники Puma.

Я объявляю об очередном пакете помощи на цели обеспечения безопасности, в рамках которого Украине будут предоставлены артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование Джо Байден президент США

В тот же день в Белом доме сообщили, что американская сторона поможет Киеву военной техникой еще на 150 миллионов долларов. Из резервов Пентагона украинской армии выделят 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, радары, а также средства радиоэлектронной борьбы.

С сегодняшним объявлением моя администрация практически исчерпала фонды, которые могли быть использованы для отправки помощи Украине. Конгресс должен оперативно предоставить запрошенные средства для укрепления позиций Украины на поле боя, а также за столом переговоров Джо Байден президент США

Американский президент Джо Байден после объявления о выделении дополнительных денег Киеву заявил, что финансы почти исчерпаны.

Прекратить поставлять оружие

В Москве неоднократно призывали Запад прекратить вооружать Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал США и НАТО отказаться от военного спонсирования для скорейшего решения вопроса на Украине.

Если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то, во-первых, они должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы Сергей Лавров министр иностранных дел России

По словам главы МИД, жителям Украины нужны не переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракеты Javelin, а решение гуманитарных вопросов.

Цели спецоперации

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к россиянам объявил глава государства Владимир Путин. Президент объяснил, что России нужна демилитаризация и денацификация Украины.

Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса Владимир Путин президент России

Путин обозначил, что основная цель спецоперации — помочь людям, живущим в Донбассе.

