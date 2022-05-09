Госдеп предсказал ответные меры Москвы на санкции против российских телеканалов

Госдеп: Москва может пойти на эквивалентные меры из-за санкций против российских каналов

Госдеп США допустил, что Москва может пойти на эквивалентные меры в ситуации с санкциями против российских телеканалов. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, передает ТАСС.

Прайс напомнил, что речь идет о запрете на размещение рекламы американских компаний на российских каналах. По его словам, сумма таких контрактов составляет около 300 миллионов долларов США.

Ранее США приняли решение ввести санкции против ряда российских телеканалов — Первого канала, «России-1» и НТВ. Отмечается, что запрет коснется предоставления организациям оборудования — видеокамер, микрофонов, звукового оборудования, осветительного и серверного, программного обеспечения, а также возможности американских компаний размещать там рекламу.

