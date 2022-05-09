РГСУ восстановит памятник маршалу Жукову в Харькове

Андрей Хазин: РГСУ рассчитывает восстановить памятник маршалу Жукову в Харькове после СВО

Российский государственный социальный университет (РГСУ) рассчитывает восстановить памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове по окончании специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора РГСУ, академик Российской академии художеств Андрей Хазин, передает ТАСС.

«Наш университет принял решение, что по окончании специальной военной операции в освобожденном Харькове наш университет восстановит памятник Георгию Константиновичу Жукову, - сказал Хазин на церемонии открытии бюста военачальнику на территории вуза в Москве. — Надеюсь, что в скором времени мы большой делегацией сможем приехать в Харьков и присутствовать не только сейчас на открытии памятника на нашей территории, но и памятника в Харькове, городе, который так запомнился событиями и 1945, и 1943, и 1944 годов всей нашей родине».

Как рассказал Хазин агентству, соответствующее решение было принято, поскольку случившееся — «оскорбление нашего национального достоинства». «Более того, те люди, которые там живут, большинство из них, я думаю, разделяют наши чувства», — сказал он.

В апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника Жукову по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

