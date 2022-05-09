На Киевский вокзал прибыл «Поезд Победы»

На Киевском вокзале остановился историко-просветительский музей «Поезд Победы»

На Киевском вокзале остановился историко-просветительский музей «Поезд Победы» — это то уникальная иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. С помощью интерактивных форматов и динамичного сторителлинга создателям музея удалось очень точно передать образы предвоенного времени и самой Великой Отечественной войны.

«Экспозиции посвящены боевым действиям на фронте, партизанскому движению, а также событиям, связанным с подвигами тыла», — рассказал директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Часть инсталляции также посвящена различным проявлениям нацизма. К примеру, член правления Российского исторического общества Владимир Беклямишев обратил внимание на экспозицию сцены допроса военнопленного солдата в Брестской крепости, где «наглядно видно все преступления, которые совершали гитлеровские захватчики на советской земле». Эта экспозиция была создана еще к 75-летию Победы, а недавно ее обновили, сделали более современной и интерактивной, рассказал Беклямишев.

Этот историко-просветительский проект существует с 2020 года, когда Победе в Великой Отечественной войне исполнилось 75 лет. С момента его существования инсталляцию активно дополняли новыми научными достижениями и прорывными разработками отечественных ученых, внесших весомый вклад в Победу и развитие мировой науки, а также уникальными трофейными материалами для экспозиции, посвященной современной истории. «Поезд Победы» пробудет на Киевском вокзале до 15 мая 2022 года, посетить ее могут все желающие старше 12 лет, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

