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Российские ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У»

Российские ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлете к селу Новая Астрахань

Фото: Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»

Российские силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлете к селу Новая Астрахань. Об этом сообщает Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что тактическая ракета была сбита действиями российских подразделений ПВО на подлете к населенному пункту. В сообщении также отмечается, что благодаря работе системы экстренного оповещения удалось избежать жертв среди мирного населения.

Ранее в мае Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, беспилотники были ликвидированы в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой народной республики, Ольгино Херсонской области, а также Чернещина Харьковской области.

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Дарья Шляпужникова
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