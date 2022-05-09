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Россия выразила протест Польше из-за нападения на посла в Варшаве

МИД заявил о решительном протесте властям Польши после нападения на посла России Андреева

Кадр: Telegram-канал SHOT

Москва выразила польским властям решительный протест из-за нападения на посла России Сергея Андреева. Информация об этом появилась на официальном сайте МИД страны.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что от Варшавы потребовали в срочном порядке организовать церемонию возложения венка и обеспечить полную безопасность от любых провокаций.

«Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», — говорится в сообщении.

В понедельник, 9 мая, неизвестные напали на Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы.

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Варвара Кошечкина
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