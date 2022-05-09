Депутат Государственной Думы РФ Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Победы

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербуржцев с 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В этот день парламентарий присутствует на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве.

«Дорогие жители города на Неве! Уважаемые ветераны! От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы! Михаил Романов подчеркнул, что 9 мая 1945 года — священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.

День 9 мая 1945 года вошел в историю как символ величайшего подвига всего нашего народа. Победа в Великой Отечественной войне была завоевана ценой невероятного мужества и стойкости бойцов и тружеников тыла, оплачена десятками миллионов жизней и сломанных судеб мирных жителей.

Вместе со всей страной тысячи ленинградцев героически защищали наш город, сражались на фронте и в партизанских отрядах, трудились в тылу. Наши земляки в тяжелейших условиях делали все, чтобы приблизить долгожданный День Победы, до которого дожил не каждый. Но сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить о подвиге нашего народа и гордиться им.

Дорогие ветераны, дети войны и труженики тыла, примите слова глубочайшей благодарности за доблесть и самопожертвование в трудные военные годы. От всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости и долголетия!

Сегодня, когда нацизм снова поднимает голову у границ нашей страны, когда национал-экстремисты угрожают суверенитету нашего государства и безопасности его граждан, ваши подвиги придают нам сил в новой борьбе за избавление мира от нацистской агрессии. Мы верим в успех российской армии, которая приближает победу всеми силами, пядь за пядью освобождая землю Донбасса от нацистских преступников. Сегодня, 9 мая, празднуют 77-летие Великой Победы и ждут новую победоносную весну в Луганске и Донецке, в Мариуполе и в Харькове, во всех захваченных нацистами украинских городах. Там снова сражаются в том числе и наши земляки — бойцы из Санкт-Петербурга. Ребята, мы гордимся вами, мы ждем вас с Победой!

Дорогие жители города на Неве! Будьте здоровы и счастливы! Берегите себя и любите нашу Родину. Успехов вам и удачи! С праздником, с Днем Победы!» — сказал Михаил Романов.