В городе Волновахе в ДНР зажгли Вечный огонь

В освобожденном от ВСУ городе Волноваха в ДНР зажгли Вечный огонь

В освобожденном городе Волноваха Донецкой народной республики зажгли вечный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Семьдесят семь лет назад весь советский народ ликовал и праздновал этот великий праздник – День Победы. Прошли годы, но людская река не иссякает в этот день к памятникам, возведенным в честь погибших граждан и военнослужащих, отдавших жизнь за мир и свободу», - заявил исполняющий обязанности главы администрации города Волноваха Константин Зинченко.

Он отметил, что «более 27 миллионов советских граждан стали жертвами той кровавой бойни».

Зинченко отметил, что «более 27 миллионов советских граждан стали жертвами той кровавой бойни».

Ранее Вечный огонь был торжественно зажжен в Старобельске, Антраците, Краснодоне.