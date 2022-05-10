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Запущен сайт проекта «Вышитая карта России»

Запущен сайт проекта по популяризации вышивки «Вышитая карта России»

Фото: страница «Вышитая карта России» во «ВКонтакте»

Сайт проекта по популяризации вышивки как культурного наследия народов страны «Вышитая карта России» теперь доступен в сети. Об этом сообщает газета «Порецкие вести».

Ознакомиться со всеми элементами единого полотна вышитой карты теперь можно на сайте вышитаякартароссии.рф.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что это красивый знаковый проект, который объединяет в себе две составляющих – демонстрирует многообразие и многонациональность РФ на основе одной из наших традиций – вышивки. «На сегодняшний день все участники прислали свои лекала и наши специалисты уже начали собирать их в единую карту. В День России 12 июня карта будет представлена и дальше пойдет путешествовать по стране. Мы считаем большой честью, что нам доверена такая миссия», — рассказал он.

Пользователи сайта смогут не только рассмотреть в деталях фрагменты карты, вышитые в разных регионах страны, но и изучить значение каждой конкретной композиции, технику ее исполнения. Здесь же можно узнать имена мастеров, создавших эти произведения искусства.

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Варвара Кошечкина
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